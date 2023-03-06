Дніпро здобув впевнену перемогу в матчі проти Політехніки-Галичини у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро здобув перемогу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши в Івано-Франківську львівську Політехніку-Галичину.
Сергій Загреба завершив матч із дабл-даблом — 14 очок + 10 підбирань, а Станіслав Тимофеєнко набрав 17 очок, ставши найрезультативнішим у складі переможців.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
05 березня
Дніпро — Політехніка-Галичина 97:57 (21:9, 23:20, 28:17, 25:11)
Дніпро: Тимофеєнко 17 + 3 передачі, Загреба 14 + 10 підбирань, Бондарчук 9 + 4 підбирання, Закурдаєв 5, Вільховецький 2 + 3 передачі — стартт, Тарасенко 14, Сорочан 13 + 4 передачі + 4 підбирання - 4 втрати, Сипало 10, Колдомасов 8, Шкода 5 + 4 передачі, Бачурін 0, Качанов 0
Політехніка-Галичина: Бережний 19 + 6 підбирань, Станішевський 7 + 5 підбирань, Горобченко 4 + 5 передач + 4 перехоплення, Федчук 3 - 5 втрат, Крамар 2 — старт, Тіще