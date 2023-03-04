Дніпро обіграв БІПУ у Суперлізі

Дніпро вийшовши на другу сходинку Суперліги

Джерело - Чемпіон.

В центральному матчі дня баблу регулярного чемпіонату Суперліги в Івано-Франківську Дніпро обіграв БІПУ 101:69.

Найрезультативнішими у Дніпра стали Євгеній Сорочан з 19 очками та Станіслав Тимофеєнко з 16 очками.

Завдяки перемозі над конкурентом Дніпро зрівнявся з БІПОЮ за кількість перемог і поразок, але обійшов одеситів за рахунок переваги в особистих зустрічах, вийшовши на другу сходинку.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

04 березня

БІПА — Дніпро 69:101 (10:22, 19:22, 23:30, 17:27)

БІПА: Унгурян 12, Ткаченко 12 + 5 підбирань, Кабацюра 10 + 7 підбирань, Рябчук 4, Агафонов 16 – старт; Шашков 9, Николенко 4, Конєв 2, Кадигроб 0 + 5 підбирань, Устименко 0, Кобець 0, Товкач 0

Дніпро: Вільховецький 7, Бондарчук 6, Тимофеєнко 16 + 5 підбирань + 5 передач, Закурдаєв 6 + 5 передач, Загреба 4 – старт; Сорочан 19 + 5 підбирань, Тарасенко 12, Сипало 12, Колдомасов 10 + 5 передач, Шкода 7, Качанов 2, Бачурін 0

Раніше Будівельник дотиснув Прикарпаття-Говерлу.