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Будівельник дотиснув Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Сьогодні 19:52 169 0
Будівельник здобув перемогу у напруженому матчі регулярного чемпіонату Суперліги
Будівельник дотиснув Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі
#Будівельник, #Говерла

Джерело - Чемпіон.

Будівельник обіграв Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі з рахунком 77:74.

Найкращим гравцем матчу став Максим Сандул: в активі найкращого гравця лютого солідний дабл-дабл — 15 очок та 18 підбирань (РЕ 27).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

04 березня

Прикарпаття-Говерла — Будівельник 74:77 (17:21, 19:21, 21:15, 17:20)

Прикарпаття-Говерла: Старцев 16 + 9 підбирань + 8 передач, Лесик 12 + 5 підбирань, М. Тимофійчук 9, Чугунов 8, Аврахов 7 + 3 передачі — старт, Водолазський 11 + 4 підбирання, Лонюк 7 + 4 підбирання, Хрисостоміді 4 + 3 передачі - 3 втрати,

Будівельник: Конєв 19 + 9 підбирань, Сандул 15 + 18 підбирань, Буренко 9, Кабанов 2, Нікітін 2 — старт, Кольченко 14 + 4 передачі, Хохоник 14, Приймак 2, Зайцев 0, Сафонов 0

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