Дніпро переміг Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Дніпро здобув перемогу в дограванні матчу регулярного чемпіонату Суперліги здолавши в Івано-Франківську Прикарпаття-Говерлу.
Найкращими у складі переможців стали тріо лідерів Максим Закурдаєв, Станіслав Тимофеєнко та Сергій Загреба.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
03 березня
Говерла-Прикарпаття — Дніпро 62:81 (15:22, 12:21, 17:19, 18:19)
Говерла-Прикарпаття: Старцев 13 - 5 втрат, Чугунов 11 + 8 підбирань, Гуменюк 1, Аврахов 0, Дроздов 0 — старт, Водолазський 20 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Лесик 8, Лонюк 4, А. Тимофійчук 3, Литвинов 2, Стецюра 0, Гаврилов 0
Дніпро: Заркудаєв 25 + 4 перехоплення + 4 підбирання, Тимофеєнко 22 + 7 підбирань + 3 перехоплення, Загреба 12 + 12 підбирань + 4 передачі + блок-шота, Джеріхов 2, Сорочан 2 + 6 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота — старт, Тарасенко 13 + 5 підбирань + 3 передачі, Бачурін 5, Шкода 0, Бібіков 0, Мартинов 0, Бондарчук 0, Качанов 0
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