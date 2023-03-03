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Дніпро переміг Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Сьогодні 20:25 193 0
Дніпро здобув свою 14 перемогу в 20 матчах сезону.
Дніпро переміг Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі
#БК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув перемогу в дограванні матчу регулярного чемпіонату Суперліги здолавши в Івано-Франківську Прикарпаття-Говерлу.

Найкращими у складі переможців стали тріо лідерів Максим Закурдаєв, Станіслав Тимофеєнко та Сергій Загреба.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

03 березня

Говерла-Прикарпаття — Дніпро 62:81 (15:22, 12:21, 17:19, 18:19)

Говерла-Прикарпаття: Старцев 13 - 5 втрат, Чугунов 11 + 8 підбирань, Гуменюк 1, Аврахов 0, Дроздов 0 — старт, Водолазський 20 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Лесик 8, Лонюк 4, А. Тимофійчук 3, Литвинов 2, Стецюра 0, Гаврилов 0

Дніпро: Заркудаєв 25 + 4 перехоплення + 4 підбирання, Тимофеєнко 22 + 7 підбирань + 3 перехоплення, Загреба 12 + 12 підбирань + 4 передачі + блок-шота, Джеріхов 2, Сорочан 2 + 6 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота — старт, Тарасенко 13 + 5 підбирань + 3 передачі, Бачурін 5, Шкода 0, Бібіков 0, Мартинов 0, Бондарчук 0, Качанов 0

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