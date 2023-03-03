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Будівельник дотиснув БІПУ у Суперлізі

Сьогодні 19:24 145 0
Будівельник в кінцівці дожав БІПУ
Будівельник дотиснув БІПУ у Суперлізі
#Будівельник, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Будівельника та БІПА дограли в Івано-Франківську матч регулярного чемпіонату, який розпочався ще 26 жовтня 2022 року.

Тоді гра в рамках баблу в Івано-Франківську була перервана через повітряну тривогу після двох чвертей за рахунку 41:34 на користь киян. Догравання було за киянами.

Найрезультативнішим в матчі в підсумку став Сергій Приймак, який записав до свого активу 18 очок та 7 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

03 березня

БІПА — Будівельник 64:69 (14:17, 20:24, 21:11, 9:17)

БІПА: Малиновський 2, Ткаченко 15 + 10 підбирань – 4 втрати, Кабацюра 4 + 8 підбирань, Рябчук 11 + 6 підбирань, Кадигроб 19 – старт; Унгурян 5, Шашков 4, Конєв 4, Горячий 0, Свірський 0, Устименко 0, Товкач 0

Будівельник: Хохоник 11 + 8 підбирань + 8 передач – 6 втрат, Кабанов 1, Приймак 18 + 7 підбирань, Сандул 7 + 9 підбирань, Кольченко 2 – старт; Зайцев 5, Сафонов 2, Буренко 12, Нікітін 7 + 7 підбирань, Конєв 4 + 5 підбирань

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