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Стали відомі точніші терміни відновлення Леброна Джеймса

Сьогодні 20:55 185 0
Стали відомі точніші терміни відновлення Леброна Джеймса
#Леброн Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Зірковий легкий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс може пропустити близько двох-трьох тижнів через травму ноги.

Про це повідомляє Underdog NBA.

Нагадаємо, у попередньому матчі з Далласом Джеймс відзначився 26 очками, вісьмома підбираннями, трьома передачами та одним блок-шотом за 37 хвилин, проведених на майданчику. Баскетболіст реалізував 10 кидків із 23 спроб. Після гри форвард кульгав, коли залишав арену.

Цього сезону гравець взяв участь у 47 матчах, набираючи в середньому 29,5 очка, роблячи 8,4 підбирання та 6,9 передачі при загальному відсотку реалізації кидків з гри 50,1, триочкових - 30,8.

Лос-Анджелес Лейкерс посідають 12-е місце в Західній конференції з 29 перемогами при 32 поразках. Наступну гру Лейкерс проведуть із Мемфіс Гріззліз на виїзді 1 березня.

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