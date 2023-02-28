Черкаські Мавпи перемогли Старий Луцьк у матчі Суперліги

Черкаська команда обійшла лучан в турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Черкаські Мавпи святкували перемогу над Старим Луцьком.

Матч завершився з рахунком 85:66. Для черкаської команди це 5 перемога у чемпіонаті. Вона дозволила піднятися на 7-е місце у турнірній таблиці Суперліги. Старий Луцьк також має лише 5 перемог, але провів на три гри більше, ніж Черкаські Мавпи.

Найрезультативнішим гравцем у матчі став Бі Джей Максвелл, який приніс черкаському клубу 24 очки. Відзначимо також гравців, які оформили дабл-дабл, Дмитра Липовцева, який заробив 16 очок та зробив 11 підбирань, в тому числі реалізувавши 4 з 6 дальніх, а також Сергія Скіру з 14 очками та 13 підбираннями. У Старого Луцька найбільше очок набрав Олександр Прозапас - 12.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

28 лютого

Черкаські Мавпи - Старий Луцьк 85:66 (24:12, 15:19, 22:17, 24:18)

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