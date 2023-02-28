Київ-Баскет підписав вихованця Хіміка

Джерело - Чемпіон.

22-річний український центровий Артур Фреш-Стаханов виступатиме за Київ-Баскет до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фреш-Стаханов протягом чотирьох сезонів перебував у клубній системі южненського Хіміка, захищаючи кольори як основної, так і другої команди.

Також уродженець Чернівців виступав за команди свого міста – Старлайф-Чернівці (сезон 2016/17) та Че-Баскет у нинішньому сезоні в рамках Вищої ліги.

У семи матчах цього сезону центровий набирав в середньому 14.9 очок та робив 14.4 підбирання при рейтингу ефективності 21.