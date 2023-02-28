Форвард збірної України перейшов до болгарського клубу

Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної України з баскетболу Сергій Павлов став гравцем болгарського клубу Левски.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Попереднім клубом у кар'єрі Павлова був польський Шльонськ, куди він перейшов лише у січні. А розпочинав сезон 25-річний форвард в естонському "Пярну", за який провів 14 матчів та набирав у середньому 9,7 очка, 4,9 підбирання за 20,7 хвилини на майданчику.
В Україні Павлов виступав за Донецьк, Хімік та Київ-Баскет. Двічі ставав чемпіоном України. Проїв 5 матчів за національну збірну у відборі на ЧС-2023.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо Київ-Баскет підписав вихованця Хіміка.