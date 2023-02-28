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Форвард збірної України перейшов до болгарського клубу

Сьогодні 16:40 260 0
Павлов став гравцем Левски
Форвард збірної України перейшов до болгарського клубу
#Сергій Павлов

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України з баскетболу Сергій Павлов став гравцем болгарського клубу Левски.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попереднім клубом у кар'єрі Павлова був польський Шльонськ, куди він перейшов лише у січні. А розпочинав сезон 25-річний форвард в естонському "Пярну", за який провів 14 матчів та набирав у середньому 9,7 очка, 4,9 підбирання за 20,7 хвилини на майданчику.

В Україні Павлов виступав за Донецьк, Хімік та Київ-Баскет. Двічі ставав чемпіоном України. Проїв 5 матчів за національну збірну у відборі на ЧС-2023.

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Допис, поширений Yegor Chemyakin (@yegor_chemyakin)

Нагадаємо Київ-Баскет підписав вихованця Хіміка.

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