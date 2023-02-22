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Багатскіс: Знаємо, що ми представляємо в цій складній для країни ситуації

Сьогодні 22:24 189 0
Багатскіс: Знаємо, що ми представляємо в цій складній для країни ситуації
#Айнарс Багатскіс

Джерело - Tribuna.com.

Збірна України готова до матчу з Італією в матчі відбору до ЧС-2023.

Про це розповів головний тренер  збірної України Айнарс Багатскіс.

"Важливо, як ми граємо, наскільки якісним буде наш баскетбол. Усі готові викладатися на повну у завтрашній грі проти Італії. З червня минулого року ми мали дві гри проти Італії. Із цих 80 хвилин ми справді грали добре протягом 60 хвилин. Цього вистачило, щоб перемогти Італію у матчі групового етапу чемпіонату Європи і щоб поступитися їм у Ризі".

  Італія – Україна: анонс та прогноз на матч відбору до ЧС-2023

"У професійному спорті немає минулого та майбутнього, є тільки сьогоднішній день. І ми маємо фокусуватися на цьому, тобто на завтрашньому матчі. Італія матиме перевагу домашнього майданчика, ця красива арена буде заповнена повністю. Але ми знаємо, чому ми тут, знаємо, що ми представляємо, особливо у цій складній для країни ситуації. І ми готові до матчу", - сказав Багатскіс.

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