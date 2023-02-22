Багатскіс: Знаємо, що ми представляємо в цій складній для країни ситуації

Збірна України готова до матчу з Італією в матчі відбору до ЧС-2023.

Про це розповів головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.

"Важливо, як ми граємо, наскільки якісним буде наш баскетбол. Усі готові викладатися на повну у завтрашній грі проти Італії. З червня минулого року ми мали дві гри проти Італії. Із цих 80 хвилин ми справді грали добре протягом 60 хвилин. Цього вистачило, щоб перемогти Італію у матчі групового етапу чемпіонату Європи і щоб поступитися їм у Ризі".

Італія – Україна: анонс та прогноз на матч відбору до ЧС-2023