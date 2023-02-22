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Італія – Україна: анонс та прогноз на матч відбору до ЧС-2023

Сьогодні 14:27 Дмитро Копій 84 0
Італія – Україна: анонс та прогноз на матч відбору до ЧС-2023

23 лютого. 22.00. Ліворно, Італія. Modigliani Forum
Де дивитися - XSport

Прогноз від Parimatch Ukraine:
Перемога Італії – 1.36
Перемога України – 3.38
Нічия – 15.65

Наші шанси на чемпіонат світу

Перед лютневим кваліфікаційним вікном Україна зберігає шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2023, хоча не все залежить тільки від неї. З групи L на Мундіаль вже вийшли Італія та Іспанія, і на останню путівку претендують одразу три збірні – Україна, Грузія та Ісландія. Команді Багатскіса потрібно вигравати обидва матчі і чекати на осічку прямих конкурентів. В разі, якщо "жовто-сині" вирішать своє завдання, то вийдуть на ЧС за таких умов:
- перемога Грузії над Ісландією і поразка грузинів в матчі з Нідерландами
- перемога Ісландії над Грузією на виїзді і поразка в домашньому матчі з Іспанією

Україна

Перед вирішальними матчами Батакскіс зібрав майже всіх найкращих і що найважливіше – доступних. В списку – 12 гравців. Порівняно з листопадом, у складі відсутні Іван Ткаченко, Павло Крутоус, Сергій Павлов, В'ячеслав Кравцов та Ілля Тиртишник.  Причини різні: Кравцова не відпускають з його нового тайванського клубу, Ткаченко абсолютно випав із ротації в "Прометеї", Тиртишник та Павлов теж не грають в своїх клубах, Крутоус має пошкодження.

На щастя, в команду повертаються Богдан Близнюк та Артем Пустовий, які пропускали попереднє ігрове вікно. Відновився після травми Ісуф Санон, який точно має взяти на себе лідерську функцію. В команді і Олександр Ковляр, який мав дебютувати за збірну в листопаді, але травмувався. Тепер гравець у чудовій формі, тож варто чекати його на майданчику.

Команда почала підготовку до офіційних матчів 18 лютого в Ризі. 23-го збірна вже буде в Ліворно. На арені Пала Модільяні, що вміщує трохи більше 8 тисяч глядачів буде аншлаг.

Італія

Порівняно з командою, що в серпні обіграла Україну в Ризі (89:97), у складі скуадри залишилося лише 4 гравці: Менніон, Річчі, Спіссу, Біліга. Цього разу "Болонья" не відпустила Пайолу, міланець Бальдассо травмований, а натуралізованого Петручеллі з "Брешії" не викликали, як і Джефа Брукса з "Венеції". Немає в команді і більшості гравців Євроліги, так само, як і гравців з НБА.

Так, Італія гарантувала собі місце на ЧС-2023, так це не найсильніший ростер. Проте не варто вважати цю команду резервною, склад Італії на матч з Україною – це якісні гравці, які виступають на ключових ролях в клубах Серії А, мають постійну ігрову практику в топовому чемпіонаті, і вмотивовані тим, щоб проявити себе в збірній.

Україні буде непросто, але їй ця перемога точно потрібна більше.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Аналітики першого легального букмекера та партнера національної збірної України Parimatch Ukraine вважають, що шанси українців на перемогу в Ліворно невеликі. Коефіцієнт на успіх італійців – 1.36, в той час, як на українців – 3.38. Навіть за умови переходу матчу в овертайм скуадра адзура має забрати своє. Котирування – 1.35.

Вболівай за Україну та заряджай на своїх разом з Parimatch Ukraine!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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