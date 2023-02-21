Лав перейшов у Маямі

Маямі оголосив про підписання 34-річного форварда Кевіна Лава.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У новій команді він виступатиме під №42.

Лав із 2014 року виступав у складі Клівленда, який минулого тижня викупив контракт гравця.

Кевін разом з Кавальєрс здобув перше в історії клубу чемпіонство НБА (2016).

У цьому сезоні Лав набирав 8,5 очка та 6,8 підбирання в середньому за матч.

Раніше повідомлялося, що Клівленд виведе з обігу номер Кевіна Лава.