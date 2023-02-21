Лав перейшов у Маямі

Джерело - nba.com.
Маямі оголосив про підписання 34-річного форварда Кевіна Лава.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. У новій команді він виступатиме під №42.
Лав із 2014 року виступав у складі Клівленда, який минулого тижня викупив контракт гравця.
Кевін разом з Кавальєрс здобув перше в історії клубу чемпіонство НБА (2016).
У цьому сезоні Лав набирав 8,5 очка та 6,8 підбирання в середньому за матч.
Раніше повідомлялося, що Клівленд виведе з обігу номер Кевіна Лава.