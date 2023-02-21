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Лав перейшов у Маямі

Сьогодні 09:40 219 0
Лав перейшов у Маямі
#Маямі Гіт

Джерело - nba.com.

Маямі оголосив про підписання 34-річного форварда Кевіна Лава.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У новій команді він виступатиме під №42.

Лав із 2014 року виступав у складі Клівленда, який минулого тижня викупив контракт гравця.

Кевін разом з Кавальєрс здобув перше в історії клубу чемпіонство НБА (2016). 

У цьому сезоні Лав набирав 8,5 очка та 6,8 підбирання в середньому за матч.

Раніше повідомлялося, що Клівленд виведе з обігу номер Кевіна Лава.

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