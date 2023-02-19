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Клівленд виведе з обігу номер Кевіна Лава

Вчора 23:25 199 0
Клівленд виведе з обігу номер Кевіна Лава
#Клівленд

Джерело - basket.com.ua.

Клівленд та Кевін Лав домовились про викуп контракту.

Про це повідомляє пресслужба клубу НБА.

Баскетболіст став вільним агентом. Керівництво Кавальерс виведе з обігу №0, під яким баскетболіст виступав за команду зі штату Огайо.

Лав виступав за Клівленд майже 9 років. В сезоні 2015/2016 став чемпіоном НБА, а також тричі виходив з командою до фіналу.

Форвард приєднається до Остіна Карра (№34), Нейта Термонда (42), Боббі Бінго Сміта (7), Лері Ненса-старшого (22). Марку Прайсу (25), Бреду Догерті (43) та Жидрунасу Ілгаускасу (11), номери яких уже виведені клубом зі звернення.

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