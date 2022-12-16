Стали відомі деталі травми Каррі

Терміни відновлення наразі невідомі

Джерело - Чемпіон.

У матчі з Індіаною травмувався лідер Голден Стейт Стефен Каррі.

Проц е повдіомляє пресслужба команди.

Під кінець третьої чверті у спробі відібрати м'яч у Джейлена Сміта Каррі травмував плече, через що не зміг продовжити зустріч.

34-річний баскетболіст вирушив разом із командою до Філадельфії, де пройшов МРТ, за результатами якої у нього діагностували підвивих лівого плеча. Про терміни його повернення буде повідомлено найближчими днями.

Нинішнього сезону Стеф Каррі провів 26 матчів, у яких у середньому набирав 30.0 очка, 6.6 підбирання та 6.8 передач.