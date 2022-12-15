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Індіана перемогла Голден Стейт: Результати матчів НБА

Сьогодні 09:24 256 0
Результати матчів НБА
Індіана перемогла Голден Стейт: Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

15 грудня

Шарлотт – Детройт 134:141 OT (33:35, 36:38, 28:34, 30:20, 7:14)

Орландо - Атланта 135:124 (50:22, 26:40, 29:32, 30:30)

Індіана – Голден Стейт 125:119 (27:26, 47:28, 19:33, 32:32)

Чикаго – Нью-Йорк 120:128 OT (28:29, 27:35, 33:28, 29:25, 3:11)

Торонто – Сакраменто 123:124 (31:23, 31:36, 32:29, 29:36)

Оклахома-Сіті - Маямі 108:110 (31:31, 21:33, 32:22, 24:24)

Сан-Антоніо – Портленд 112:128 (28:39, 29:34, 32:24, 23:31)

Даллас – Клівленд 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22)

Денвер – Вашингтон 141:128 (38:31, 34:36, 30:28, 39:33)

Кліпперс - Міннесота 99:88 (19:21, 19:22, 29:22, 32:23)

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