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Київ-Баскет у неймовірному матчі переміг Старий Луцьк

Сьогодні 18:40 192 0
Команда Володимира Холопова здобула надзвичайно важку вольову перемогу
Київ-Баскет у неймовірному матчі переміг Старий Луцьк
#Київ-Баскет, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Київ-Баскет святкував впевнену перемогу над Старим Луцьком.

Матч завершився з рахунком 61:58.

Найкращим гравцем матчу став форвард киян Вадим Заплотинський, який активізувався у четвертій чверті і зібрав в цьому матчі солідний дабл-дабл - 17 очок та 17 підбирань (РЕ 31).

Київ-Баскет переміг Старий Луцьк вдруге в сезоні і здобув свою 8 перемогу в 9 матчах. Господарі були дуже близькі до сенсаційної перемоги, але зазнали 8 поразки в 10 зустрічах.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
11 грудня

Старий Луцьк - Київ-Баскет 58:61 ОТ (12:13, 18:8, 14:14, 9:18, 5:8)

Старий Луцьк: Коцько 14 + 6 передач + 5 підбирань - 8 втрат, Панфілов 10, Рудаков 9 + 11 підбирань, Коровяков 9 + 11 підбирань, Швагринський 4 — старт, Бедлінський 12, Дейна 0, Алтухов 0, Прозапас 0

Київ-Баскет: Заплотинський 17 + 17 підбирань + 2 блок-шота, Мусієнко 15 + 6 підбирань + 3 перехоплення, Кошеватський 8, Кісільчук 8, Новіков 4 — старт, Юрченко 5 + 2 блок-шота, Дюпін 2, Базилєв 2, Білобородський 0

Раніше Прометей переміг Латвійський університет у Латвійсько-естонській лізі.

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