Головне
Збірна Франції здолала Англію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 23:14 312
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Вчора 23:37 307
Англія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:00 4891 1
Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 21:02 1276
Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики
Вчора 20:39 170
Марокко - Португалія 1:0. Як це було
Вчора 18:57 5087
Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 903 1
Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 16:56 1196
Збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:13 452
Марокко - Португалія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 12:51 875
Прямі трансляції

Прометей переміг Латвійський університет у Латвійсько-естонській лізі

Вчора 23:10 252 0
12 перемога Прометея у Латвійсько-естонській ліз
Прометей переміг Латвійський університет у Латвійсько-естонській лізі
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей у матчі Латвійсько-естонській ліги обіграв Латвійський університет.

Матч завершився з рахунком 94:76.

Для Прометея ця перемога стала 12-ю у цьому турнірі. Підопічні Ронена Гінзбурга очолюють турнірну таблицю ЛЕБЛ.

Найрезультативнішим гравцем Прометея став Ілля Сидоров – 16 очок, 2 підбирання, 4 передачі за 22:23 на майданчику. 

Латвійсько-естонська ліга

10 грудня

Прометей - Латвійський університет 94:76 (26:5, 26:22, 17:23, 25:26)

Прометей: Сидоров (16), Балвін (14 + 8 підбирань), Клевелл (10), Санон (9), Кеннеді (8), Діккей (8 + 8 підбирань), Липовий (7), Ткаченко (7 + 6 підбирань), Хог (7), Лукашов (6), Петров (2 + 6 підбирань).

Латвійський Університет: Авотіньш (17 + 7 підбирань), Міглінієкс (16), Фріденбергс (11), Страутінс (10), Кампус (7), Вітолскіс (6), Скуя (4), Чаварс (2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 2649
Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022 Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022 2993
Марокко - Португалія 1:0. Як це було Марокко - Португалія 1:0. Як це було 5087
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 1604
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 2731 1
Англія - Франція 1:2. Як це було Англія - Франція 1:2. Як це було 4891 1
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37686
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20543
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 224484 3
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 8051
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20877 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32113 2