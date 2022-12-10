Прометей переміг Латвійський університет у Латвійсько-естонській лізі

12 перемога Прометея у Латвійсько-естонській ліз

Джерело - Чемпіон.

Прометей у матчі Латвійсько-естонській ліги обіграв Латвійський університет.

Матч завершився з рахунком 94:76.

Для Прометея ця перемога стала 12-ю у цьому турнірі. Підопічні Ронена Гінзбурга очолюють турнірну таблицю ЛЕБЛ.

Найрезультативнішим гравцем Прометея став Ілля Сидоров – 16 очок, 2 підбирання, 4 передачі за 22:23 на майданчику.

Латвійсько-естонська ліга

10 грудня

Прометей - Латвійський університет 94:76 (26:5, 26:22, 17:23, 25:26)

Прометей: Сидоров (16), Балвін (14 + 8 підбирань), Клевелл (10), Санон (9), Кеннеді (8), Діккей (8 + 8 підбирань), Липовий (7), Ткаченко (7 + 6 підбирань), Хог (7), Лукашов (6), Петров (2 + 6 підбирань).

Латвійський Університет: Авотіньш (17 + 7 підбирань), Міглінієкс (16), Фріденбергс (11), Страутінс (10), Кампус (7), Вітолскіс (6), Скуя (4), Чаварс (2).