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Прометей повернеться у Суперлігу України

Вчора 23:25 176 0
У керівництві клубу владнали конфлікт з Федерацією баскетболу України.
Прометей повернеться у Суперлігу України
#БК Прометей

Джерело - suspilne.media.

Чинний чемпіон України з баскетболу Прометей в наступному сезоні таки повернеться до Суперліги.

Прометей відмовився від участі у нинішньому сезоні внутрішнього чемпіонату через конфлікт із федерацією. Остання вимагала від слобожанців внесок у 4,5 млн гривень – у 100 разів більший, ніж від інших клубів (40 тисяч).

Усе тому, що Прометей вирішив брати участь у Єврокубку, який не належить до ієрархії Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

Відтак слобожанці, окрім згаданого Єврокубка, виступають ще й у Латвійсько-естонському чемпіонаті, де захопили лідерство після 11-ти турів.

Однак, Прометею таки вдалося знайти спільну мову з очільниками української федерації. Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

"То була не дуже приємна ситуація, але під час війни ми зрозуміли, що повинні єднатися, щоб залишатися сильними. Ми мали переговори з федерацією і вирішили, що наступного сезону Прометей продовжить виступи в українській Суперлізі", – відзначив Дубинський.

Раніше Прометей в овертаймі поступився Бургу у Єврокубку.

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