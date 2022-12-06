Прометей в овертаймі поступився Бургу у Єврокубку

Прометей у баскетбольному Єврокубку має 3 перемоги та 4 поразки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру баскетбольного Єврокубку Прометей поступився Бургу.

Найрезультативнішим гравцем українського клубу став Іссуф Санон - 18 очок, 5 підбирань, 5 асистів.

У турнірній таблиці групи Прометей йде на шостій позиції, маючи 3 перемоги та 4 поразки. Бург одноосібно лідирує з 6 перемогами із 7 можливих.

Баскетбол - Єврокубок

7-й тур, 6 грудня

Бург (Франція) – Прометей (Україна) 92:85 OT (19:22, 18:15, 19:19, 21:21, 15:8 OT)

Прометей: Санон (18 + 5 підбирань + 5 асистів), Балвін (16 + 8 підбирань), Клавелл (12 + 1 підбирання + 3 асисти)