США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю

Угода про індивідуальний обмін була схвалена президентом США Джо Байденом

Джерело - CBS Sport.

Дворазова чемпіонка Олімпійських ігор з баскетболу Брітні Грайнер була звільнена в результаті обміну ув’язнених.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на слова американського чиновника.

Грайнер обміняли на міжнародного торговця зброєю Віктора Бута.

Угода про індивідуальний обмін була схвалена президентом США Джо Байденом. Обмін відбувся в ОАЕ. Очікується, що Байден виступить в Білому домі з промовою про обмін ув’язненими.

Раніше ув'язнену в росії дворазову олімпійську чемпіонку перевели з підмосковного слідчого ізолятора у виправну колонію.