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США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю

Сьогодні 15:36 132 0
Угода про індивідуальний обмін була схвалена президентом США Джо Байденом
США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю
#Брітні Грайнер

Джерело - CBS Sport.

Дворазова чемпіонка Олімпійських ігор з баскетболу Брітні Грайнер була звільнена в результаті обміну ув’язнених.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на слова американського чиновника.

Грайнер обміняли на міжнародного торговця зброєю Віктора Бута.

Угода про індивідуальний обмін була схвалена президентом США Джо Байденом. Обмін відбувся в ОАЕ. Очікується, що Байден виступить в Білому домі з промовою про обмін ув’язненими.

Раніше ув'язнену в росії дворазову олімпійську чемпіонку перевели з підмосковного слідчого ізолятора у виправну колонію.

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