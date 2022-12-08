США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю

Джерело - CBS Sport.
Дворазова чемпіонка Олімпійських ігор з баскетболу Брітні Грайнер була звільнена в результаті обміну ув’язнених.
Про це повідомляє CBS News з посиланням на слова американського чиновника.
Грайнер обміняли на міжнародного торговця зброєю Віктора Бута.
Угода про індивідуальний обмін була схвалена президентом США Джо Байденом. Обмін відбувся в ОАЕ. Очікується, що Байден виступить в Білому домі з промовою про обмін ув’язненими.
Раніше ув'язнену в росії дворазову олімпійську чемпіонку перевели з підмосковного слідчого ізолятора у виправну колонію.