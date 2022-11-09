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Росіяни відправили американську зірку баскетболу в колонію

Сьогодні 18:10 176 0
Грайнер перевели у виправну колонію
Росіяни відправили американську зірку баскетболу в колонію

Джерело - sport24.ua.

4-го листопада ув'язнену в росії дворазову олімпійську чемпіонку перевели з підмосковного слідчого ізолятора у виправну колонію.

Про це повідомляє Bild.

На росії до 9 років ув’язнення засудили американську баскетболістку

У серпні цього року Брітні Грайнер засудили до 9 років позбавлення волі за буцімто контрабанду наркотиків. Крім цього, вона повинна сплатити штраф в розмірі 1 млн рублів. Баскетболістку упіймали в московському аеропорту з мізерною кількістю гашишної олії. На суді спортсменка показала рецепт від лікаря на медичну марихуану і запевнила, що випадково поклала речовину у валізу.

Додамо, що США намагались обміняти Грайнер та ще одного свого засудженого нібито за шпіонаж громадянина на російського торговця зброєю Віктора Бута. Однак країна-терорист не погодилась на таку угоду. У росії Брітні виступала за місцеву команду.

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