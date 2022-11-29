Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здобули свою першу перемогу в новому сезоні Суперліги, здолавши у київському баблі Говерлу.

Мавпи, завдяки камбеку у другій половині, здобули вольову перемогу - першу в сезоні, вигравши з рахунком 80:68. 30 листопада Черкаські Мавпи зіграють проти БІПИ, а Прикарпаття-Говерла протистоятиме Київ-Баскету.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

29 листопада

Черкаські Мавпи - Говерла 81:70 (14:20, 16:17, 29:14, 22:19)

Черкаські Мавпи: Скіра 24 + 9 підбирань, Кузнецов 14 + 5 передач, Пошабля 8 + 6 підбирань, Назаренко 3 + 3 перехоплення, Лакомов 0 — старт, Лейк 29 + 12 підбирань - 7 втрат, Липовцев 3 + 4 передачі, Косенко 0

Говерла: Старцев 25 + 8 підбирань + 5 передач - 4 втрати, Тимофійчук 5, Чугунов 4 + 6 підбирань, Гуменюк 2, Литвинов 0 — старт, Водолазський 10 + 6 підбирань + 4 блок-шота, Лесик 8 + 6 підбирань, Дроздов 5, Ожегов 5, Аврахов 4, Тимофійчук 2, Лонюк 0 - 4 втрати

Раніше БІПА програла Київ-Баскету у матчі Суперліги.