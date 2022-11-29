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БІПА програла Київ-Баскету у матчі Суперліги

Сьогодні 18:25 150 0
Одеська команда зазнала першої поразки
БІПА програла Київ-Баскету у матчі Суперліги
#Київ-Баскет, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Київ-Баскет святкував перемогу над одеською командою БІПА.

Завтра, 30 листопада, БІПА зіграє з Черкаськими Мавпами, а Київ-Баскет завершить бабл матчем з Говерлою-Прикарпаттям.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
29 листопада

Київ-Баскет - БІПА 76:68 (18:13, 17:21, 18:16, 23:18)

Київ-Баскет: Заплотинський 15 + 8 підбирань, Кісільчук 9 + 5 підбирань, Дубоненко 22 + 7 підбирань, Мусієнко 0, Новіков 11 + 5 підбирань - старт; Кошеватський 8, Юрченко 8, Дюпін 3, Базилєв 0, Швець 0

БІПА: Малиновський 0, Ткаченко 13 + 9 підбирань, Кабацюра 5, Рябчук 9, Кадигроб 5 + 5 підбирань - старт; Унгурян 18, Шашков 11, Конєв 5, Товкач 2

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