Дніпро впевнено переміг Запоріжжя у Суперлізі

Дніпро здобув четверту поспіль перемогу

Джерело - Чемпіон.

Дніпро виграв заключний матч домашнього баблу регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши БК Запоріжжя.

Найрезультативнішим у переможців став Дмитро Мартинов, який відзначився 14 очками, а найефективнішим капітан Станіслав Тимофеєнко, в активі якого 12 очок, 8 передач та 8 підбирань (РЕ 22).

Дніпро виграв три з трьох матчів домашнього баблу та оформив свою четверту перемогу в семи матчах сезону. Запоріжжя після перемоги в першому матчі сезону над Мавпами, програв вже свою сьому гру поспіль.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

26 листопада

Дніпро — Запоріжжя 86:60 (23:12, 28:16, 14:13, 21:19)

Дніпро: Закурдаєв 13 + 5 передач + 4 підбирання + 3 перехоплення - 4 втрати, Тимофеєнко 12 + 8 підбирань + 8 передач, Тарасенко 10 + 5 підбирань + 3 передачі + 2 блок-шота, Бібков 4, Вільховецький 2 + 4 передачі - 4 втрати — старт, Мартинов 14, Загреба 14 + 8 підбирань - 4 втрати, Колдомасов 9, Бондарчук 5, Шкода 3 + 3 перехоплення, Бачурін 2

Запоріжжя: Морозов 21 + 6 підбирань - 5 втрат, Буц 12 + 10 підбирань + 3 передачі - 3 втрати, Ледньов 9 + 2 блок-шота, Тельчаров 8 + 7 передач - 4 втрати, Христосоміді 6 + 6 передач + 5 підбирань - 4 втрати, — старт, Головатчик 4, Покоєнко 0, Сорочан 0, Дмитренко 0

Раніше Політехніка-Галичина здобула свою другу перемогу в сезоні.