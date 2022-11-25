Політехніка-Галичина перемогла Запоріжжя у Суперлізі

Політехніка-Галичина здобула свою другу перемогу в сезоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі баскетбольної Суперліги України Запоріжжя поступилось Політехніці-Галичині - 61:86.

Найкращим гравцем став центровий Політехніки Олександр Тіщенко, в активі якого 20 очок та 7 підбирань (РЕ 26). Політехніка здобула свою другу звитягу в сезоні після п’яти зіграних матчів, а Запоріжжя зазнав шостої поразки у семи поєдинках регулярного чемпіонату.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

25 листопада

Запоріжжя — Політехніка-Галичина 61:86 (14:25, 13:19, 11:20, 23:22)

Запоріжжя: Морозов 20 + 9 підбирань, Буц 19 + 5 підбирань, Ледньов 9 - 4 втрати, Христосоміді 7, Тельчаров 3 + 5 передач - 4 втрати— старт, Дмитренко 3, Сорочан 0 - 4 втрати, Покоєнко 0, Козак 0, Головатчик 0

Політехніка: Тіщенко 20 + 7 підбирань, Бережний 17 + 5 передач, Федчук 12, Горобченко 10 + 7 перехоплень + 5 передач + 4 підбирання, Полюляк 5 + 6 передач — старт, Крамар 12, Бартоломеєв 4, Станішевський 4 + 4 підбирання, Ковальчук 2, Кич 2