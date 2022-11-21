Американський баскетболіст Кет Барбер, який був захисником українського баскетбольного клубу Будівельник, залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За київський клуб Барбер провів 2 матчі у кваліфікації ЛЧ, 3 матчі у Кубку Європи ФІБА та 1 матч у Балканській лізі.

У Кубку Європи Барбер набирав 8,0 очка + 4,0 передачі в середньому за 26 хвилин на майданчику.

Зазначимо, що раніше Будівельник уперше виграв матч у Балканській лізі.

Раніше Будівельник підписав литовського захисника.