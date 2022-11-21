Головне
Збірна Еквадору впевнено перемогла Катар у стартовому матчі ЧС-2022
Вчора 19:59 571
Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:00 1639
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Вчора 23:26 524
Джокович виграв шостий трофей на Підсумковому турнірі АТР
Вчора 22:12 277 1
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:02 422
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:07 5440
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 17:52 2680
Ферстаппен виграв останній етап Формули-1 сезону 2022 року
Вчора 16:47 321
Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору
Вчора 16:24 511
Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ
Вчора 15:50 387
Прямі трансляції

Кет Барбер залишив Будівельник

Сьогодні 04:00 195 0
Кет Барбер залишив Будівельник
#Будівельник

Джерело - sport.ua.

Американський баскетболіст Кет Барбер, який був захисником українського баскетбольного клубу Будівельник, залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За київський клуб Барбер провів 2 матчі у кваліфікації ЛЧ, 3 матчі у Кубку Європи ФІБА та 1 матч у Балканській лізі.

У Кубку Європи Барбер набирав 8,0 очка + 4,0 передачі в середньому за 26 хвилин на майданчику.

Зазначимо, що раніше Будівельник уперше виграв матч у Балканській лізі.

Раніше Будівельник підписав литовського захисника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2680
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2224
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 4233
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8740 7
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 5440
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 1937
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8067
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5723
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227873 5
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30115 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53629 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20558