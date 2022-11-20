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Будівельник підписав литовського захисника

Сьогодні 18:11 197 0
Будівельник підписав литовського захисника
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua.

Литовський баскетболіст Шарунас Васіляускас став гравцем київського Будівельника. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Литовський розігруючий вже приєднався до команди в Римі, пройшов медогляд і готується розпочати підготовку до найближчих поєдинків. 

Васіляускас (33 роки, 188 см, 78 кг) розпочинав поточний сезон у румунському Волунтарі, де був одним із основних гравців. У двох матчах Кубка Європи ФІБА литовець набирав 7,5 очка + 3,0 передачі за 27,4 хвилини у середньому, а також мав 9,3 очка (40% дальніх при 5 спробах) + 3,0 передачі в 3 іграх чемпіонату Румунії. У 2 матчах кваліфікації Ліги чемпіонів Шарунас набирав 11,0 очка + 4,0 передачі при 50% дальніх за 24,4 хвилини.

Шарунас є вихованцем системи Жальгіріса, за який відіграв 4 роки, а надалі також виступав у клубах чемпіонатів Литви, Туреччини і Польщі. Васіляускас також грав в Іспанії за Говентут. З 2014 року новачок киян виступає за національну збірну Литви.

Нагадаємо Київ-Баскет поступився Будівельнику в Суперлізі.

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