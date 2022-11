Визначились найкращі гравці четвертого тижня НБА

НБА назвала найкращих гравців четвертого тижня нинішнього чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На Заході найкращим обрали Стефа Каррі з Голден Стейт. Він допоміг клубу здобути 2 перемоги при 1 поразці. Баскетболіст у середньому за матч набирав 38,0 очок, до яких додавав 6,0 підбирань.

На Сході нагороду отримав центровий Філадельфії Джоел Ембіід. Баскетболіст допоміг своєму колективу здобути три перемоги у трьох матчах. У середньому за матч він набирав 40,0 очок і робив 11,0 підбирань.

Сіксерс з показником 7-7 посідають сьоме місце на Сході, а воїни маючи 5 перемог при 8 поразках йдуть лише на 13-й сходинці Західної конференції.

Golden State Warriors guard Stephen Curry and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 4 of the 2022-23 season (Nov. 7-13). pic.twitter.com/LMMqoFkCOJ