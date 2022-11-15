Визначились найкращі гравці четвертого тижня НБА

Джерело - Чемпіон.

НБА назвала найкращих гравців четвертого тижня нинішнього чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На Заході найкращим обрали Стефа Каррі з Голден Стейт. Він допоміг клубу здобути 2 перемоги при 1 поразці. Баскетболіст у середньому за матч набирав 38,0 очок, до яких додавав 6,0 підбирань.

На Сході нагороду отримав центровий Філадельфії Джоел Ембіід. Баскетболіст допоміг своєму колективу здобути три перемоги у трьох матчах. У середньому за матч він набирав 40,0 очок і робив 11,0 підбирань.

Сіксерс з показником 7-7 посідають сьоме місце на Сході, а воїни маючи 5 перемог при 8 поразках йдуть лише на 13-й сходинці Західної конференції.