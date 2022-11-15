Каррі став автором історичного досягнення

Джерело - Чемпіон.

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став першим гравцем в історії НБА, якому вдалося реалізувати як мінімум три кидки через дугу в кожному з 13 матчів з початку сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

У минулому матчі регулярного чемпіонату НБА з Сан-Антоніо Сперс (132:95) Каррі набрав 16 очок, з яких дев'ять - за рахунок точних кидків. Також на рахунку Стефена п'ять підбирань та стільки ж результативних передач. У середньому на старті сезону Каррі набирає 31,5 очка, здійснює 6,6 підбирання та віддає 6,4 асиста.

На цей час Ворріорз розташовуються на 11-му місці в таблиці Західної конференції. Наступний матч Голден Стейт проведе на виїзді з Фінікс Санз.

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