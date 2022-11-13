Збірна Австралії відмовилася від відбіркового матчу ЧС-2023 проти Ірану

Джерело - basket.com.ua.
Збірна Австралії прийняла рішення не летіти на виїзний матч кваліфікації ЧС-2023 проти Ірана.
Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Австралії.
“Ми провели ретельну оцінку ризиків спільно з відповідними органами, і в результаті на цей момент ми не відправлятимемо будь-які команди до Ірану. Протести продовжуються по всій країні, кількість заарештованих іноземних громадян збільшилася. Медична евакуація може бути складною.
Якщо ви перебуваєте в Ірані, ми рекомендуємо вам поїхати звідти. Авіакомпанії можуть скасувати або скоротити свої рейси до та з Ірану в короткі терміни”, - сказано в заяві Федерації баскетболу Австралії.
Австралійці поінформували ФІБА про свої побоювання щодо безпеки перед поточним раундом кваліфікації.
Австралія вже виграла всі 9 матчів другого раунду відбору на ЧС-2023. Якщо команді зарахують технічну поразку – це не вплине суттєво на її шанси. Зараз австралійці очікують на рішення ФІБА по цьому матчу.
Нагадаємо збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023.