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Збірна Австралії відмовилася від відбіркового матчу ЧС-2023 проти Ірану

Сьогодні 19:09 290 0
Федерація ухвалила таке рішення через побоювання за безпеку команди.
Збірна Австралії відмовилася від відбіркового матчу ЧС-2023 проти Ірану

Джерело - basket.com.ua.

Збірна Австралії прийняла рішення не летіти на виїзний матч кваліфікації ЧС-2023 проти Ірана.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Австралії.

“Ми провели ретельну оцінку ризиків спільно з відповідними органами, і в результаті на цей момент ми не відправлятимемо будь-які команди до Ірану. Протести продовжуються по всій країні, кількість заарештованих іноземних громадян збільшилася. Медична евакуація може бути складною.

Якщо ви перебуваєте в Ірані, ми рекомендуємо вам поїхати звідти. Авіакомпанії можуть скасувати або скоротити свої рейси до та з Ірану в короткі терміни”, - сказано в заяві Федерації баскетболу Австралії.

Австралійці поінформували ФІБА про свої побоювання щодо безпеки перед поточним раундом кваліфікації.

Австралія вже виграла всі 9 матчів другого раунду відбору на ЧС-2023. Якщо команді зарахують технічну поразку – це не вплине суттєво на її шанси. Зараз австралійці очікують на рішення ФІБА по цьому матчу.

Нагадаємо збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023.

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