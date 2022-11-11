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Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023

Сьогодні 21:58 183 0
Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації до чемпіонату світу-2023 з баскетболу обіграла команду Нідерландів.

Матч завершився з рахунком 96:77.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник України Ілля Сидоров. Баскетболіст Прометея набрав 25 очок, реалізувавши 4 з 7 дальніх кидків.

Чемпіонат світу-2023 - Кваліфікація

Група L, 11 листопада

Нідерланди - Україна 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Україна: Сидоров 25 + 5 передач, Ткаченко 10 + 4 підбирання, Липовий 9 + 3 підбирання, Герун 8 + 6 підбирань + 3 передачі, Войналович 4 + 3 підбирання + 3 передачі— старт, Кравцов 14 + 6 підбирань, Бобров 6 + 6 підбирань, Крутоус 5, Лукашов 5 + 9 передач, Тиртишник 2, Ковальов 2, Павлов 1

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