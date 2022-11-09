Форвард Шарлотт Бріджес подав до суду на дружину

Бріджес отримав 3 роки умовно за побиття дівчини на очах у дітей

Джерело - TMZ Sports.

Форвард Шарлотт Майлз Бріджес подав до суду на колишню дружину Мішель Джонсон, яка раніше звинуватила його у побитті.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Бріджес стверджує, що дівчина тричі порушувала його особистий простір без попередження, викликаючи у нього емоційний стрес та тривогу, а нещодавно вкрала у нього собаку.

Він просить заборонити Джонсон наближатися до нього, а також вступати в контакт із ним або з його собакою.

Бріджес отримав 3 роки умовно за побиття дівчини на очах у дітей. Гравцю заборонено протягом 10 років наближатися до побитої ним дівчини ближче, ніж на 100 метрів.

Нагадаємо, Ето'О засудили до 22 місяців умовно за скоєння податкових злочинів.