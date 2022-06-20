Ще під час гри за Барселону камерунець порушив закон

Відомий у минулому футболіст Самюель Ето'О отримав 22 місяці умовного ув'язнення.

Про це повідомляє Sport.es.

Ексгравець Барселони визнав провину в ухиленні від сплати податків на суму понад 3,8 млн євро у період 2006-2009 років та був засуджений до 22 місяців ув'язнення умовно.

Колишнього представника футболіста Хосе Марію Месальєса засудили до року умовно. Ето'О заплатить штраф за чотирма пред'явленими епізодами шахрайства у розмірі 1,8 млн євро, Месальєс - понад 900 тисяч євро.

Футболіст повинен був задекларувати отриманий дохід від переданих Барселоні і Puma прав на використання його образу в рекламі, однак не зробив цього. Права були передані через дві компанії - одна була зареєстрована в Угорщині і взагалі не заплатила іспанській податковій, а інша в Іспанії під керівництвом Месальєса заплатила набагато менше, ніж потрібно.

Події, що розглядалися судом, відбулися у період з 2006 по 2009 рік, коли камерунець отримав значний дохід від передачі своїх іміджевих прав Барселоні та компанії Puma. Ето'О не звітував про ці доходи у своїй податковій декларації.

Раніше подібною схемою ухилення від сплати податків користувалися Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, які також отримували умовний термін та штраф в Іспанії.