Ірвінг та Бруклін пожертвують по 500 тисяч після антисемітського посту баскетболіста

Джерело - ESPN.

Кайрі Ірвінг та Бруклін пожертвують по 500 тисяч доларів на освітні програми після посту баскетболіста з посиланням до фільму, який містить антисемітські кліше.

Про це повідомляє ESPN.

"Я виступаю проти всіх форм ненависті та пригнічення, твердо підтримую спільноти, які щодня піддаються маргіналізації та впливу ззовні. Я усвідомлюю негативний вплив мого посту на єврейську громаду і беру на себе відповідальність за це. Не вірю, що все сказане у документальному фільмі було правдою, ці речі не зображають мою мораль та принципи".

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"Я людина, яка намагається вчитися у всіх сферах життя, і я маю намір робити це неупереджено, охоче слухати. Я і моя сім’я не хотіли завдати шкоди будь-якій групі, расі чи релігії, ми хочемо бути лише маяком істини та світла", - сказав Ірвінг.

Гроші підуть на спільний проєкт Ірвінга та Брукліна разом Антидифамаційною лігою (американська єврейська неурядова правозахисна громадсько-політична організація, що протистоїть антисемітизму).

Група займеться розробкою освітніх програм, які будуть спрямовані на боротьбу з усіма формами антисемітизму.