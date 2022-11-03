Сакраменто Леня програло Маямі, Нью-Йорк Михайлюка поступився Атланті: Результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Маямі обіграв Сакраменто Олексія Леня (110:107).

Нью-Йорк Святослава Михайлюка поступився Атланті (99:112).

Цього дня українці не виходили на майданчик.

НБА - Регулярний чемпіонат

03 листопада

Філадельфія - Вашингтон 111:121 (25:31, 26:26, 39:34, 21:30)

Клівленд - Бостон 114:113 OT (35:27, 15:29, 33:20, 24:31, 7:6)

Маямі - Сакраменто 110:107 (33:32, 20:19, 24:25, 33:31)

Нью-Йорк - Атланта 99:112 (32:21, 33:36, 10:32, 24:23)

Чикаго - Шарлотт 106:88 (27:26, 34:26, 23:18, 22:18)

Мілвокі - Детройт 116:91 (31:26, 25:21, 29:21, 31:23)

Г'юстон - Кліпперс 101:109 (24:34, 29:22, 26:30, 22:23)

Сан-Антоніо - Торонто 100:143 (31:32, 18:32, 21:40, 30:39)

Даллас - Юта 103:100 (23:35, 24:15, 27:28, 29:22)

Портленд - Мемфіс 106:111 (23:30, 22:22, 27:26, 34:33)

Лейкерс - Новий Орлеан 120:117 OT (23:27, 33:17, 26:35, 29:32, 9:6)