Головне
Ребров взимку може очолити збірну України
Сьогодні 12:10 833
Саладуха назвала людину, яка мала б очолити НОК України
Сьогодні 20:09 608
Зозуля планує стати футбольним менеджером
Сьогодні 19:40 229
Беленюк: НОК України став абсолютно непрозорою організацією
Сьогодні 13:38 294
ПСЖ взимку може підписати Мудрика
Сьогодні 10:29 514
Баварія прийме Інтер, Ліверпуль зіграє з Наполі: Розклад 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:26 679
Харлан здобула золото на турнірі в Італії
Вчора 23:22 565
Гура став найкращим тренером 10 туру УПЛ
Вчора 22:56 302
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Вчора 21:39 894
Буяльський - найкращий гравець 10 туру УПЛ
Вчора 21:22 256
Прямі трансляції

Бруклін звільнив Неша з посади головного тренера

Сьогодні 20:26 217 0
Бруклін звільнив Неша з посади головного тренера
#Бруклін

Джерело - Чемпіон.

Стів Неш залишив посаду головного тренера клубу НБА Бруклін Нетс. 

Про це повідомляє сайт клубу.

Бруклін провально розпочав нинішній сезон, програвши п'ять матчів із семи.

Член Залу слави баскетболу Неш очолив Бруклін у вересні 2020 року. Це була його перша робота як головний тренер. У перший сезон Бруклін дійшов до 1/4 фіналу плей-оф, у другому - програв у першому раунді. За два роки він здобув 92 перемоги при 62 поразках у регулярних чемпіонатах. Відзначимо, що перед стартом нинішнього сезону Бруклін був одним з фаворитів чемпіонату.

До Брукліна Неш з 2015 року входив до тренерського штабу Голден Стейт, з яким двічі став чемпіоном НБА.

Як гравець Неш виступав у НБА з 1996 по 2015 рік за Фінікс Санз, Даллас Маверікс і Лос-Анджелес Лейкерс. Він двічі визнавався найціннішим гравцем НБА та вісім разів брав участь у Матчі зірок. За кар'єру канадець зробив 10335 результативних передач, це третій результат за всю історію НБА. Більше тільки у Джона Стоктона (15806) і Джейсона Кідда (12091).

Раніше НБА розраховує отримати мільярдний дохід за право трансляцій матчів в інтернеті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений 1631
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО 836
Ломаченка призначили офіційним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу Ломаченка призначили офіційним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу 1137
Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи 1043
Ребров взимку може очолити збірну України Ребров взимку може очолити збірну України 833
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція 894
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9649
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18948
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 258876
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16553
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22309
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109989