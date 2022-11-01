Джерело - Чемпіон.

Стів Неш залишив посаду головного тренера клубу НБА Бруклін Нетс.

Про це повідомляє сайт клубу.

Бруклін провально розпочав нинішній сезон, програвши п'ять матчів із семи.

Член Залу слави баскетболу Неш очолив Бруклін у вересні 2020 року. Це була його перша робота як головний тренер. У перший сезон Бруклін дійшов до 1/4 фіналу плей-оф, у другому - програв у першому раунді. За два роки він здобув 92 перемоги при 62 поразках у регулярних чемпіонатах. Відзначимо, що перед стартом нинішнього сезону Бруклін був одним з фаворитів чемпіонату.

До Брукліна Неш з 2015 року входив до тренерського штабу Голден Стейт, з яким двічі став чемпіоном НБА.

Як гравець Неш виступав у НБА з 1996 по 2015 рік за Фінікс Санз, Даллас Маверікс і Лос-Анджелес Лейкерс. Він двічі визнавався найціннішим гравцем НБА та вісім разів брав участь у Матчі зірок. За кар'єру канадець зробив 10335 результативних передач, це третій результат за всю історію НБА. Більше тільки у Джона Стоктона (15806) і Джейсона Кідда (12091).

Раніше НБА розраховує отримати мільярдний дохід за право трансляцій матчів в інтернеті.