Визначився остаточний склад учасників ENBL, в якій зіграє Будівельник

Північна Європейська баскетбольна ліга (ENBL) визначила остаточний склад учасників на сезон 2022/23, який стане другим в історії турніру.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед учасників і український Будівельник, участь якого була підтверджена ще в серпні.

Також в новому сезоні зіграють польські Сталь Острув Велькопольскі, Зелена Гура, Старт Люблін, Щецин, Трефл Сопот, чеський Брно, естонські ТалТех, Калев/Крамо, Тарту Уліколь, косовська Приштина, латвійська Валмієра Гласс, литовські Шяуляй та Йонава, а останніми учасниками став ізраїльський Іроні Несс Ціона та сербський Дунав.

Шістнадцять команд будуть поділені на дві групи по вісім команд у кожній. Кожна команда зіграє по сім ігор протягом регулярного сезону. По чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть у плей-оф ENBL.