Визначився остаточний склад учасників ENBL, в якій зіграє Будівельник

Джерело - basket.com.ua.
Північна Європейська баскетбольна ліга (ENBL) визначила остаточний склад учасників на сезон 2022/23, який стане другим в історії турніру.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Серед учасників і український Будівельник, участь якого була підтверджена ще в серпні.
Також в новому сезоні зіграють польські Сталь Острув Велькопольскі, Зелена Гура, Старт Люблін, Щецин, Трефл Сопот, чеський Брно, естонські ТалТех, Калев/Крамо, Тарту Уліколь, косовська Приштина, латвійська Валмієра Гласс, литовські Шяуляй та Йонава, а останніми учасниками став ізраїльський Іроні Несс Ціона та сербський Дунав.
Шістнадцять команд будуть поділені на дві групи по вісім команд у кожній. Кожна команда зіграє по сім ігор протягом регулярного сезону. По чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть у плей-оф ENBL.