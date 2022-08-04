Головне
Динамо переграло Штурм у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:51 1232
Усик - Джошуа II: організатори представили перше промо відео реваншу
Сьогодні 12:53 99
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту
Сьогодні 12:40 64
Зоря зіграє з Університатею, АІК прийме Шкендію: розклад матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 09:55 441
Ільцер: Динамо заслужило перемогу
Сьогодні 09:10 623
Луческу: Циганков відчув біль, його довелося терміново замінити в основі
Сьогодні 08:41 532
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО
Вчора 23:38 2773
Динамо - Штурм 1:0. Як це було
Вчора 22:51 10819
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Вчора 15:02 892
Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа
Вчора 13:37 2742
Прямі трансляції

Будівельник може зіграти в Європейській Північній баскетбольній лізі

Сьогодні 12:55 97 0
Кияни є одним з двох українських клубів, які формують потужний склад задля виступу в єврокубках
Будівельник може зіграти в Європейській Північній баскетбольній лізі
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua.

Київський Будівельник в наступному сезоні може зіграти в Європейській Північній баскетбольній лізі.

Про це повідомляє Octagon Europe.

Якщо Прометей активно веде свою роботу, сформувавши склад, заявивши про виступи у Єврокубку та Латвійсько-естонській лізі, то Будівельник лише останніми днями почав оголошувати свої плани.

Клуб оголосив ім’я головного тренера, яким став Валерій Плеханов, а також анонсував підписання гравців - Богдана Близнюка, Арчі Гудвіна та В’ячеслава Боброва. Плюс про підписання Аурімаса Маяускаса повідомила його агенція.

Клуб готується до виступу у кваліфікації Ліги чемпіонів - в разі успішного подолання відбору у вересні столична команда зіграє в регулярному сезоні ЛЧ, у випадку поразки матиме шанс зіграти у Кубку Європи ФІБА.

Втім, поки невідомо, де зіграє Будівельник окрім єврокубкового турніру. Латвійсько-естонська ліга вже оголосила свій остаточний склад і там окрім Прометея інших українських клубів не буде. Ходили чутки про чемпіонати Польщі, Литви та інші, але останнім часом і тут все тихо.

Але певна конкретика все ж є - як можна зробити висновок з останніх підписань команди, Будівельник зіграє у Європейській Північній баскетбольній лізі (ENBL).

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 8852
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО 2773
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 116336
Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3565
Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 15772
Динамо - Штурм 1:0. Як це було Динамо - Штурм 1:0. Як це було 10819
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16564 12
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24121 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20253
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25204
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 28442
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6655