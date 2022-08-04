Будівельник може зіграти в Європейській Північній баскетбольній лізі

Кияни є одним з двох українських клубів, які формують потужний склад задля виступу в єврокубках

Київський Будівельник в наступному сезоні може зіграти в Європейській Північній баскетбольній лізі.

Про це повідомляє Octagon Europe.

Якщо Прометей активно веде свою роботу, сформувавши склад, заявивши про виступи у Єврокубку та Латвійсько-естонській лізі, то Будівельник лише останніми днями почав оголошувати свої плани.

Клуб оголосив ім’я головного тренера, яким став Валерій Плеханов, а також анонсував підписання гравців - Богдана Близнюка, Арчі Гудвіна та В’ячеслава Боброва. Плюс про підписання Аурімаса Маяускаса повідомила його агенція.

Клуб готується до виступу у кваліфікації Ліги чемпіонів - в разі успішного подолання відбору у вересні столична команда зіграє в регулярному сезоні ЛЧ, у випадку поразки матиме шанс зіграти у Кубку Європи ФІБА.

Втім, поки невідомо, де зіграє Будівельник окрім єврокубкового турніру. Латвійсько-естонська ліга вже оголосила свій остаточний склад і там окрім Прометея інших українських клубів не буде. Ходили чутки про чемпіонати Польщі, Литви та інші, але останнім часом і тут все тихо.

Але певна конкретика все ж є - як можна зробити висновок з останніх підписань команди, Будівельник зіграє у Європейській Північній баскетбольній лізі (ENBL).