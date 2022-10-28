Багатскіс продовжить роботу зі збірною України

Джерело - Чемпіон.

Штаб збірної України з баскетболу покинув Максим Міхельсон, який був асистентом Айнарса Багатскіса на Євробаскеті-2022.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Тепер помічником головного тренера буде Микола Кірсанов. Також у штаб нашої команди увійшов олімпійський чемпіон з Латвії Раймондс Фелдманіс.

Тренером з фізичної підготовки буде Олександр Томаревський.

Збірна України 11 листопада в Алміре зіграє проти Нідерландів у відборі на ЧС-2023, а 14 листопада прийматиме в Ризі збірну Ісландії.

Нагадаємо, Багатскіс продовжить роботу зі збірною України.