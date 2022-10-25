Московський обласний суд рф затвердив для Грайнер 9-річний термін колонії

Американська баскетболістка Бріттні Грайнер не домоглася зменшення терміну ув'язнення після апеляції.

Про це повідомляють ЗМІ.

Московський обласний суд рф затвердив для Грайнер 9-річний термін колонії за контрабанду наркотиків.

Нагадаємо, що центрова УГМК та збірної США Грайнер була заарештована в аеропорту Шереметьєво у лютому цього року за спробу нелегально ввезти до росії (країну терорист) гашишну олію.

Раніше росія відмовилась звільняти американську баскетболістку з-під варти.