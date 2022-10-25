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Грайнер затвердили 9 років колонії після подання апеляції

Сьогодні 17:54 87 0
Московський обласний суд рф затвердив для Грайнер 9-річний термін колонії
Грайнер затвердили 9 років колонії після подання апеляції
#Бріттні Грайнер

Джерело - Tribuna.com.

Американська баскетболістка Бріттні Грайнер не домоглася зменшення терміну ув'язнення після апеляції.

Про це повідомляють ЗМІ.

Московський обласний суд рф затвердив для Грайнер 9-річний термін колонії за контрабанду наркотиків.

Нагадаємо, що центрова УГМК та збірної США Грайнер була заарештована в аеропорту Шереметьєво у лютому цього року за спробу нелегально ввезти до росії (країну терорист) гашишну олію.

Раніше росія відмовилась звільняти американську баскетболістку з-під варти.

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