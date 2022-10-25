Джерело - Tribuna.com.
Американська баскетболістка Бріттні Грайнер не домоглася зменшення терміну ув'язнення після апеляції.
Про це повідомляють ЗМІ.
Московський обласний суд рф затвердив для Грайнер 9-річний термін колонії за контрабанду наркотиків.
Нагадаємо, що центрова УГМК та збірної США Грайнер була заарештована в аеропорту Шереметьєво у лютому цього року за спробу нелегально ввезти до росії (країну терорист) гашишну олію.
Раніше росія відмовилась звільняти американську баскетболістку з-під варти.