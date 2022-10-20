Суперліга Parimatch: новий формат, гра у баблах та амбасадор Куцевалов

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня в Києві стартує сезон вищої ліги чемпіонату України з баскетболу. Цього року титульним партнером ліги став лідер індустрії розваг та спорту Parimatch Ukraine, а сам чемпіонат отримав назву Суперліга Parimatch.

В сезон заходять 9 команд. "Київ Баскет", "Запоріжжя", "Черкаські мавпи" та "Старий Луцьк-Укніверситет" розпочинають турнір в столичному палаці спорту "Венето-Sport". А 23-го жовтня в Івано-Франківську перший тур зіграють "Дніпро", "Прикарпаття-Говерла, "БІПА" та "Будівельник".

Львівська "Політехніка-Галичина" долучиться до Суперліги Parimatch з 3-го туру. За розробленим регламентом чемпіонат буде проходити в 4 кола, в регулярному чемпіонаті кожна з команд зіграє по 32 гри, за результатами яких і визначиться чемпіон. Плей-офф цього сезону не передбачено, проте якщо ситуація в Україні зміниться на краще регламент може бути переглянуто.

З нагоди старту нового баскетбольного сезону ФБУ за підтримки Parimatch Ukraine провели пресконференцію та розповіли про нові для себе виклики.

З представниками ЗМІ поспілкувалися Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський, та гравець київського "Будівельника" Володимир Конєв.

"Для нас важливо було зберегти спорт в Україні. Ми розуміли, що це буде складна задача, але змогли домовитися про те, щоб наші топові спортсмени і команди тренувалися, виїздили на змагання. Завдяки підтримці держави та міжнародних спортивних організацій це стало можливим. Від Президента України Володимира Зеленського ми отримали доручення розпочати внутрішні спортивні змагання в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. І це найголовніше – ми зберегли спорт, топових наших спортсменів, і продовжуємо перемагати на міжнародних змаганнях.

Спорт – це позитив, це те, що додає настрою людям вболівальникам, особливо під час війни. Я хочу подякувати ФБУ за те, що чемпіонат України відновлюється. Складно, але ми рухаємося вперед", - зауважив Вадим Гутцайт.

Володимир Драбіковський розповів, що Федерації баскетболу вдалося не лише відновити чемпіонат. Влітку 15 збірних України різних вікових категорій з баскетболу та баскетболу 3х3 взяли участь у всіх запланованих змаганнях. В тому числі Національна чоловіча та жіноча збірні України, партнером яких також є компанія Parimatch Ukraine, продовжують боротьбу за потрапляння на ЧС-2023 та Євробаскет-2023 відповідно.

"Навесні ми вже почали думати, як проводити наступний сезон, і стали одними з перших, хто розпочав чемпіонат у баскетболі 3х3. Зараз ми розпочинаємо сезонів Суперлізі. В другому дивізіоні гратимуть 17 команд, в Жіночій лізі – 13 команд. Матчі проводитимуться в баблах, в найбільш безпечних місцях України. Розглядаємо Київ, Івано-Франківськ, Черкаси, та можливо, Дніпро.



Але в такі тяжкі часи все це було б неможливо без підтримки наших спонсорів. Хочу подякувати титульному споносору Parimatch Ukraine, які підтримували нас влітку, і продовжує нас підтримувати. Хочу подякувати технічному спонсору Wilson. Дякую всім, хто нам допомагав".

З сезону 2022/23 у Федерації баскетболу з’явився амбасадор. Це відомий український комік, блогер та ведучий Марк Куцевалов. Відтепер до його обов’язків додасться і промотування українського баскетболу.

"Я починав грати в баскетбол ще на вулиці, і це приносило мені задоволення. Це та гра, яка допомагала мені у важкі часи. Коли все погано – береш м’яч, граєш і навіть на душі стає краще. Тому я дуже радий стати амбасадором ФБУ – це просто мрія", - розповів Марк.

Наприкінці зустрічі Вадим Гутцайт та Марк Куцевалов отримали від ФБУ іменні майки збірної України з баскетболу.

Нагадаємо, що цього сезону всі матчі Суперліги Parimatch транслюватиме телеканал XSport.