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Федерація баскетболу України передала авто для ЗСУ на передову

Сьогодні 21:25 131 0
Зібрали необхідну суму на авто для ЗСУ
Федерація баскетболу України передала авто для ЗСУ на передову

Джерело - ФБУ.

У київському столичному UNIT.City під час пресконференції з нагоди старту нового сезону чоловічої баскетбольної Суперліги було оголошено, що на зібрані кошти на літньому Кубку України з 3х3 було придбано авто для ЗСУ, а саме для побратимів президента клубу Харківські Соколи Сергія Чебишева. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

“Прямо зараз цей автомобіль знаходиться в районі Куп’янська. На щастя, нам вдалося звільнити багато Харківської землі. Автомобіль знаходиться у чудовому технічному стані, дякую ФБУ за цю ідею і, звичайно, всім спортсменам, які брали участь у зборі коштів.

З перших днів війни наше місто опинилося під атакою агресора і ми не бачили можливості тренуватися та брати участь у Суперлізі. Тому прийняли болюче рішення і відмовилися від виступів на цей сезон. Але хочу запевнити, що як тільки у нас з’явиться можливість організуватися, даю 100%, що Харкіські Соколи повернуться на майданчик. Ми завжди були і будемо на баскетбольній мапі України”, - зазначив Чебишев.

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