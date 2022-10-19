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Роберт Вільямс може пропустити першу половину сезону НБА

Сьогодні 03:00 138 0
Роберт Вільямс може пропустити першу половину сезону НБА

Джерело - Чемпіон.

У центрового Бостона Роберта Вільямса виникли труднощі з відновленням після операції на лівому коліні.

Про це повідомляє інсайдер НБА Шемс Чаранія.

Вільямсу зробили біологічну ін’єкцію, щоб стимулювати загоєння пошкоджених тканин.

Наголошується, що 25-річний баскетболіст ризикує пропустити сезон. Селтікс сподіваються, що він повернеться на майданчик у другій половині регулярного чемпіонату.

У березні Вільямс переніс операцію після розриву меніска в лівому коліні. 

Раніше Пет Коннотон пропустить старт сезону через травму.

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