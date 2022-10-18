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Багатскіс: Пропозиція продовжити роботу зі збірною України - це честь для мене

Сьогодні 06:00 134 0
Багатскіс: Пропозиція продовжити роботу зі збірною України - це честь для мене
#Айнарс Багатскіс

Джерело - fbu.ua.

Головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс задоволений продовженням контракту перед майбутніми матчами відбору на чемпіонат світу-2023.

Про це заявив сам фахівець.

“Я погодився продовжувати роботу зі збірною України, хоча мій контракт і завершився після чемпіонату Європи. Ця пропозиція - честь для мене, і допомагати баскетболу України - це мої прямі обов’язки.

Поки є теоретичні шанси, треба продовжувати боротьбу за чемпіонат світу. Є певні задумки щодо майбутніх матчів, адже у нас у наступних зустрічах знову буде трохи інша команда та інші гравці. Мені б хотілося, щоб у нас в головах постійно була думка про те, що ми маємо використати кожен шанс.

Важливо продовжувати працювати над тим, щоб привчати гравців, команду до ментальності переможців. Кожна гра має бути для нас, як остання. Ми маємо грати в свій баскетбол, думати про свою гру та налаштовуватися тільки на перемоги. Після завершення кваліфікації ми зробимо аналіз і побачимо, що у нас працює, а що ні”", - зазначив Багатскіс.

Нагадаємо, в рамках наступного ігрового вікна національна команда 11 листопада на виїзді протистоятиме Нідерландам, а 14 листопада гратиме проти Ісландії.

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