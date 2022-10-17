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Росію виключили з кваліфікації жіночого Євробаскета-2023

Сьогодні 20:38 335 0
Рішення було прийнято після останніх подій в Україні
Росію виключили з кваліфікації жіночого Євробаскета-2023

Джерело - ФІБА.

Виконавчий комітет ФІБА-Європа вирішив виключити збірні росії та білорусі з кваліфікації Євробаскету-2023 серед жінок.

Про це повідомляє FIBA.

У травні рада ФІБА-Європа вирішила відсторонити клуби та збірні з росії та білорусі, але це рішення не включало в той час відбіркові матчі Євробаскету серед жінок.

Сьогоднішнє рішення було прийнято після ретельного розгляду останніх подій в Україні, рішень Виконавчого комітету ФІБА та вказівок Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, збірна України покращила свої позиції у рейтингу ФІБА.

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