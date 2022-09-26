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Збірна України покращила свої позиції у рейтингу ФІБА

Сьогодні 19:25 358 0
Чоловіча збірна України повернулась в топ-30 рейтингу ФІБА
Збірна України покращила свої позиції у рейтингу ФІБА

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча національна збірна України повернула собі місце в топ-30 світового рейтингу ФІБА. У оновленому переліку наша команда посідає 28-місце.

Збірна завершила свій шлях на Євробаскеті-2022 в 1/8 фіналу. Команда Айнарса Багатскіса здобула 3 перемоги у 6 матчах, вийшла з групи з другого місця та в 1/8 фіналу поступилася майбутнім півфіналістам збірній Польщі. У підсумку наша команда стала 11-ю.

Такий результат дозволив піднятись на 3 позиції і повернутись до топ-30 рейтингу ФІБА. Серед європейських збірних Україна на 15-му місці.

Рейтинг чоловічих збірних від FIBA:

1. США (0)
2. Іспанія (0)
3. Австралія (0)
4. Аргентина (+3)
5. Франція (-1)
6. Сербія (0)
7. Словенія (-2)
8. Литва (0)
9. Греція (0)
10. Італія (0)
...
28. Україна (+3)
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