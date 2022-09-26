Збірна України покращила свої позиції у рейтингу ФІБА

Чоловіча збірна України повернулась в топ-30 рейтингу ФІБА

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча національна збірна України повернула собі місце в топ-30 світового рейтингу ФІБА. У оновленому переліку наша команда посідає 28-місце.

Збірна завершила свій шлях на Євробаскеті-2022 в 1/8 фіналу. Команда Айнарса Багатскіса здобула 3 перемоги у 6 матчах, вийшла з групи з другого місця та в 1/8 фіналу поступилася майбутнім півфіналістам збірній Польщі. У підсумку наша команда стала 11-ю.

Такий результат дозволив піднятись на 3 позиції і повернутись до топ-30 рейтингу ФІБА. Серед європейських збірних Україна на 15-му місці.

Рейтинг чоловічих збірних від FIBA:

1. США (0)

2. Іспанія (0)

3. Австралія (0)

4. Аргентина (+3)

5. Франція (-1)

6. Сербія (0)

7. Словенія (-2)

8. Литва (0)

9. Греція (0)

10. Італія (0)

...

28. Україна (+3)