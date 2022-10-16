Американський форвард Льюїс Салліван став гравцем хорватського КК Спліт, який зараз має три перемоги у трьох матчах і лідирує у місцевій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний баскетболіст грав за южненський Хімік з 2019 по 2021 рік. В 2020 році, коли “Хімік” виграв Кубок України він був обраний MVP турніру.

В сезоні 2020/2021 став найкращим у Суперлізі за підбираннями. За два роки декілька разів визнавався найкращим гравцем тижня.

Минулий сезон відіграв у Равенні, у другому за силою дивізіоні Італії.

Раніше повідомлялося, що Багатскіс продовжить роботу зі збірною України.