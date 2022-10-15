Президент ФБУ відповів на звернення гравців Прометея

Президент ФБУ Михайло Бродський у відповіді на лист гравців БК Прометей прояснив ситуацію, а також попередив про незахищеність їх контрактів.

"Шановні гравці Національної збірної, ми глибоко Вас поважаємо та завжди рахувалися з вашими думками. Сьогодні ви звернулися до мене явно не зі своїм особистим листом, а з черговим текстом від власника Прометея – пана Дубинського, якому за три роки роботи в українському баскетболі важливіші власні амбіції, ніж розвиток українського баскетболу та українських гравців і тренерів. Черговим підтвердженням цього є кількість ігрового часу кожного з вас в останньому матчі комерційного турніру 7DaysEuroCup. У матчі далеко не проти топового європейського клубу (Літкабеліс) в середньому за гру ви провели на майданчику 8 хвилин, водночас тренерський штаб іноземців дав кожному з легіонерів відіграти 25 хвилини. Мене, як президента ФБУ це не влаштовує, нам не потрібні перемоги у 7DaysEuroCup, нам потрібно щоб гравці збірної прогресували. Зверніть увагу "Шахтар" у Лізі чемпіонів грає та показує результат виключно українськими гравцями. А коли Стефенс, при всій повазі до цього гравця, заявляє, що він грає за Україну, мене м’яко кажучи коробить, він грає за 500 тисяч долларів у той час коли Україна у війні.

Ви, хлопці, як ніхто інші, знаєте, як непросто було у 2015-му, коли я прийшов в ФБУ. Водночас ми почали розвивати і популяризувати баскетбол та разом зуміли зробити якісний крок вперед. Через війну останні пів року знаходити можливість представляти Україну на міжнародній арені усіма нашими 16-ма збірними було неймовірно важко. Але ми це також спромоглися разом зробити! І разом ми зуміли увійти в 11-ку кращих команд Європи на останньому чемпіонаті Європи.

На сьогоднішній день пан Дубинський відчув себе головним баскетбольним магнатом, який може трусити грошима, підкуповувати українські клуби своїми подачками у тяжкий час та дискредитувати федерацію перед FIBA, виступаючи у комерційній лізі, попри свою попередню обіцянку грати у Лізі чемпіонів. До речі, хто може не знає, зважаючи на сьогоднішній склад учасників цього турніру Прометей точно грав би у Лізі чемпіонів без матчів кваліфікації. Так, прямого місця їм не гарантували, але за своїм клубним рейтингом та нинішнім складом ліги вони б грали там без кваліфікації, яку так боялись. Це напевне розуміли і в клубі, але вони використали свою можливість дискредитувати нас. Обурює навіть не це, а те що клуб вивозить з країни на участь у комерційному турнірі 5-7 мільйонів євро, аби 70 відсотків ігрового часу на майданчику грали легіонери. Для кого все це!? Для латвійських любителів баскетболу? Для легіонерів і тренерів іноземців? Відповідь одна – для амбіцій пана Дубинського.

Я в баскетболі 30 років і скільки грошей приніс в український баскетбол та в українських дітей. Такі як Ваня Ткаченко знає це. А в результаті від тренера Гінзбурга він отримує 5 хвилин у Єврокубку. І це ключовий гравець збірної!... Мене це не влаштовує!

В таких реаліях абсолютно не бачу нічого страшного у заявочному внеску у чемпіонат України для Прометея у 4.5 мільйона гривень, які пішли б на підтримку українських клубів. В такій ситуації ми могли б і клубам допомогти у важкий час і не дати можливість грошам брати їх у полон, адже до цього Дубінський хотів підкупити три команди українського чемпіонату, пообіцявши їм, за нашою інформацією 12 мільйонів. Як наслідок, "Прометей" не сплатив внески за участь в Чемпіонаті України. Він навіть не сплатив 40 тисяч, які заплатила решта клубів. На жаль, як мінімум один український сезон цей клуб пропустить. Власне він в Чемпіонаті України хотів грати своїм другим складом, точніше дублем "Хіміка", який влітку переманив до себе. До речі, після останнього рішення контракти цих гравців не захищені, у разі бажання самих гравців вони можуть переходити у будь-який інший клуб, але на відміну від Прометея, ніхто примушувати до чогось гравців не буде - в них є права.

Далі про дитячу школу. Під листом збірників, які виступають зараз в "Прометеї" та отримують по 8 хвилин в Єврокубку, підписались вихованці шкіл "Дніпра", "Черкаських Мавп", "Хіміка" та БК "Київ", а де "Прометей"?. Більше того, в українському баскетболі немає жодного вихованця цього клубу, адже саму школу, про яку написано у листі, було створено місяць тому. Ми три роки просили Дубінського створити школу, а він говорив, що не на часі. Я радий, що хоч щось з цього конфлікту дало позитивний результат і дітки зі Слобожанського зможуть займатися баскетболом. Сподіваюсь, що керівники "Прометея" зможуть, як це десятиліттями робив я у Черкасах, Кондратьєв в Дніпрі, Назаренко в Южному віддавати хоч 10 % клубного бюджету на дитячу школу.

І на завершення про головне, те що турбує самих гравців - ваші ліцензії Федерація баскетболу України фізично не могла та не може позбавити гравців їх ліцензій, оскільки всі гравці "Прометея" після початку війни були ліцензовані іншими національними федераціями. За правилами ФІБА "Прометей" мав отримати спочатку листи відкріплення від інших федерацій по кожному з гравців (що він і зробив влітку), а потім подати до ФБУ список гравців для отримання відповідних ліцензій на право виступати в Чемпіонаті України. "Прометей" цього не зробив, оскільки відмовився приймати участь в Чемпіонаті України. Таким чином, всі гравці "Прометея", хоч і мають статус відкріплених гравців, не є ліцензованими гравцями ФБУ. А тому, питання щодо ліцензій гравців задавати треба не на адресу Президента ФБУ, Міністра молоді та спорту України чи баскетбольної спільноти України, а особисто пану Дубинському. Питання щодо вашої можливості подальших виступів в Латвійсько-Естонській Лізі відноситься в юрисдикції самої Ліги, а не ФБУ, та має регулюватись нормами відповідного регламенту Ліги.

Також ми роками йшли до відкритості і вимагаємо від клубів відкрити свої контракти з гравцями та заплатити податки. Дубинський ігнорував це, зараз ми

цього не полишимо, нехай прозвітує перед спільнотою, лише після цього ми зможемо повернутися до діалогу з "Прометеєм".

В іншому разі це крапка у відносинах "Прометея" та українського баскетболу. Ми дали клубу майже два місяці, але замість конструктиву отримали діалог ультиматумів, а також перекручених фактів з листа, підписаного гравцями. Схожі випадки Європа уже переживала в Греції, коли Олімпіакос пропустив два сезони через незгоду з лігою, Дубинський теж вирішив іти проти Федерації. Ми не будемо і не хочемо нікого ображати, просто один клуб не може диктувати умови усім. Зараз у Суперлізі без Дубинського є 8 клубів, у Вищій лізі - 17 команд у жіночій – 15, ми зможемо достойно провести чемпіонат України без "Прометея", який опинився в іншій реальності.

І на останок хочу попередити гравців "Прометея", їх контракти на сьогодні не захищені, якщо в один момент Дубинський перестане платити за цими контрактами, то ФБУ та FIBA не зможуть на це вплинути", - зазначив Бродський.