Гравці Прометея: ФБУ позбавила нас ліцензій

Джерело - офіційний сайт Прометея.
Гравці Прометей звернулися до Федерації баскетболу України, президента ФБУ Михайла Бродського та міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.
Про це повідомляє пресслужбу баскетбольного клубу.
"Усі знають ситуацію, яка склалась з обов’язковим внеском для баскетбольного клубу Прометей до Федерації баскетболу для участі у чемпіонаті України, який складає 4,5 мільйона гривень, коли для всіх інших клубів він дорівнює 40 тисяч гривень. Такими діями з боку федерації було поставлено під загрозу спортивну кар’єру дванадцятьох молодих гравців нашого клубу, які тепер змушені пропустити наступний сезон, не дивлячись на те, що вони готові взяти участь у чемпіонаті України, адже свою підготовку почали ще у серпні".
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"Не дивлячись на складний для країни час, Прометей відкрив свою баскетбольну школу та надав можливість багатьом дітям займатися баскетболом у новому залі із сучасним обладнанням. Також клуб підтримує молодих українських баскетболістів, які наразі знаходяться в Ризі через те, що були вимушені покинути Україну у зв’язку з воєнною агресією росії".
Вчора на пошту Латвійсько-естонської ліги надійшов лист від ФБУ про те, що Прометей не вніс внесок за участь в чемпіонаті України у сезоні 2022/23. І ФБУ автоматично позбавив гравців ліцензії. Як гравці, які довгі роки виступають за збірну України, ми хочемо дізнатись та зрозуміти, як у цивілізованому світі це можливо. Усі гравці клубу вже офіційно зареєстровані в Латвійсько-естонській лізі і вже провели дві офіційні гри. Тобто, гравці клубу Прометей не можуть брати участь і в Латвійсько-естонській лізі також?".
"Ми українські спортсмени, наше єдине бажання - грати під прапорами України, доводити світу нашу незламність, славити нашу країну на європейських аренах. І зараз ми не розуміємо, для чого з нас роблять розмінну монету. Ми прагнемо лише одного - представляти й грати за Україну. Просимо вас розібратись в ситуації, врегулювати дане питання і прийняти справедливе рішення, яке піде на користь українському баскетболу й Україні в цілому".
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"Ми вважаємо, що нікому не стане краще від тощо, що Прометей не візьме участь у чемпіонаті України та не буде представляти нашу країну на європейській арені. У час, коли вся країна об‘єднується, коли кожен на своєму місці демонструє прагнення до спільної перемоги над ворогом, ми просимо врегулювати це питання на користь українського баскетболу", - йдеться у заяві.