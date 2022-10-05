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Голден Стейт підписав Джерома

Сьогодні 17:25 137 0
Голден Стейт підписав Джерома
#Голден Стейт

Джерело - tribuna.com.

25-річний розігруючий Тай Джером підписав угоду з Голден Стейт.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Баскетболіст приєднався до тренувального табору команди і буде боротися за місце у складі.

Тай останні 2 сезони провів в Оклагомі. У міжсезонні його обміняли у Г’юстон, який відрахував баскетболіста. 

Контракт з Ворріорз був підписаний відразу, як гравець залишив ринок відмов.

Минулого сезону він в середньому набирав 7,0 очка, 1,6 підбирання та 2,3 передачі.

Нагадаємо, Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022.

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